Efficienza energetica: secondo dati 2024 il 44% degli edifici residenziali è nelle classi peggiori
Elaborazione SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – in programma alla Fiera del Levante di Bari dal 23 al 25 ottobre 2025
Ridurre i consumi energetici degli edifici, abbattere le emissioni e migliorare la qualità della vita sono gli obiettivi principali della direttiva Casa Green. Una sfida importante per l’Italia, che avrebbe già raggiunto una riduzione del 9,1% rispetto al target del 16% previsto per il 2030. Un risultato che è stato possibile soprattutto grazie agli interventi di efficientamento spinti dal superbonus. Il Paese ha avviato un percorso virtuoso, ma secondo un’elaborazione di Saie – La Fiera delle Costruzioni...