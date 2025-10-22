L'architettura ipogea nei condomini

L'architettura ipogea, ovvero la costruzione di plessi edilizi interrati o seminterrati, rappresenta una tendenza contemporanea che inizia a trovare sempre più spazio anche nel settore dei condomìni residenziali. Tale scelta progettuale, radicata in tradizioni millenarie ma ripensata con tecnologie moderne, si inserisce nel contesto della bioarchitettura e sostenibilità ambientale rispondendo ad esigenze di efficienza energetica, comfort abitativo e integrazione paesaggistica.
Cenni storici sull'abitare sotterraneo
L'architettura ipogea, ovvero il costruire sotto la superficie terrestre, è una delle forme più antiche e simbolicamente ricche dell'intervento umano sull'ambiente. Fin dalla preistoria, l'uomo ha scelto di scavare la terra non solo per necessità, ma anche per motivi simbolici, spirituali e climatici cercando rifugio, connessione con la natura e protezione.
Origini preistoriche
Le prime testimonianze risalgono al Neolitico, con tombe collettive scavate in rocce morbide. Queste strutture...
Argomenti
I punti chiave
- Cenni storici sull'abitare sotterraneo
- Architettura ipogea contemporanea e futura
- Sfide tecniche e architettura contemporanea
- L'architettura ipogea oggi: sostenibilità, silenzio e invisibilità
- L'edilizia condominiale ipogea
- I garages interrati nei condomìni
- L'autorimessa interrata nel giardino
- Le normative
- Considerazioni
