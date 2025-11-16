Il riscaldamento in condominio e le spese da ripartire
I metodi per suddividere i costi variano, ma la quota complessiva sui consumi volontari non può risultare inferiore al 50% della cifra totale
Quesito: Abito in un condominio con riscaldamento centralizzato e vorrei sapere qual è il modo più corretto per ripartire i consumi. Due proprietari si sono distaccati dall’impianto comune e hanno installato caldaie autonome.
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025
Dal 29 luglio 2020 – quando è entrato in vigore il decreto legislativo 73/2020 – la norma tecnica Uni 10200 per il riparto delle spese...
