Il riscaldamento in condominio e le spese da ripartire

Quesito: Abito in un condominio con riscaldamento centralizzato e vorrei sapere qual è il modo più corretto per ripartire i consumi. Due proprietari si sono distaccati dall’impianto comune e hanno installato caldaie autonome.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025

Dal 29 luglio 2020 – quando è entrato in vigore il decreto legislativo 73/2020 – la norma tecnica Uni 10200 per il riparto delle spese...