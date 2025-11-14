Solo la doppia conformità sana la veranda abusiva
Necessario che si dimostri che l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello della presentazione della domanda
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 ottobre 2025
Per giurisprudenza ormai consolidata (si veda, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione II, n. 1092/2020, e, nello stesso senso, sezione VI, n. 306/2017), la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone, comportando nuovi volumi e modifica della sagoma dell’edificio, è soggetta a permesso di costruire. Ne consegue che una veranda realizzata senza idoneo...