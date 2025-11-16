Illegittimo l’uso esclusivo dell’alloggiamento per i contatori idrici
L’installazione di contatori idrici individuali non necessita di autorizzazione assembleare, ma, se si realizza una nicchia su muro comune, devono poterne usufruire tutti
In occasione di lavori di ristrutturazione, potremmo decidere di realizzare un apposito luogo, sulla facciata del fabbricato, dove collocare il contatore dell’acqua. Dato che tale manufatto viene realizzato a nostre spese, riteniamo di averne l’uso esclusivo, trascurando la circostanza che lo abbiamo ricavato su una parte comune. Ebbene, il nostro convincimento è del tutto erroneo. Difatti, il singolo condòmino non può appropriarsi in via esclusiva di spazi comuni funzionali all’allaccio dei contatori...