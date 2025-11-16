Infiltrazioni da lastrico solare esclusivo: il danneggiato partecipa al risarcimento
È, al tempo stesso, terzo, pregiudicato dal cattivo stato di conservazione del bene comune, e comproprietario tenuto alla contribuzione
La questione relativa all’esatta individuazione dei soggetti tenuti al risarcimento del danno derivante da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva, si arricchisce di una nuova pronuncia della Corte di cassazione.
Il giudice di legittimità, con l’ordinanza numero 28528 del 28 ottobre 2025, ha ribadito che, in simili ipotesi, chi subisce le infiltrazioni assume una duplice posizione: quella di terzo danneggiato avente diritto al ristoro del pregiudizio subito e quella di...