In condominio per l’accesso alle detrazioni le spese vanno saldate nell’anno in corso
Non si applica il principio di competenza economica previsto per le imprese
Nella fase di chiusura di gran parte delle agevolazioni fiscali per i condòmini, si apre, lo abbiamo scritto nei giorni scorsi (vedi Sole 24 ore del 10 dicembre pagina 3) la stagione dei controlli e dei rischi di richiesta di pagamenti da parte delle Entrate, In caso di cantieri non completati, irregolarità nelle asseverazioni e non corretta valutazione degli stati di avanzamento lavori .
In condominio lavori deliberati, ma non pagati entro il 31 dicembre perdono il diritto all’agevolazione. I contribuenti...