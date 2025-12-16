In condominio per l’accesso alle detrazioni le spese vanno saldate nell’anno in corso

Nella fase di chiusura di gran parte delle agevolazioni fiscali per i condòmini, si apre, lo abbiamo scritto nei giorni scorsi (vedi Sole 24 ore del 10 dicembre pagina 3) la stagione dei controlli e dei rischi di richiesta di pagamenti da parte delle Entrate, In caso di cantieri non completati, irregolarità nelle asseverazioni e non corretta valutazione degli stati di avanzamento lavori .

In condominio lavori deliberati, ma non pagati entro il 31 dicembre perdono il diritto all’agevolazione. I contribuenti...