Riforma sulle donazioni immobiliari: quali novità per le detrazioni fiscali?
Il diritto alle detrazioni fiscali residue si trasferisce automaticamente al donatario, salvo diverse disposizioni contenute nell’atto notarile
Il 26 novembre 2025 la Camera ha approvato definitivamente il Disegno di Legge contenente disposizioni volte alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti relativi alle attività economiche e ai servizi per cittadini e imprese, già approvato dal Senato. In particolare, l’articolo 44 del Ddl disciplina la riforma concernente la circolazione dei beni di provenienza donativa.
Le semplificazioni introdotte riguardano la circolazione degli immobili; si precisa tuttavia che il Ddl non ha modificato...