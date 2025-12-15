Pagano l’Imu le parti comuni accatastate in via autonoma
La scadenza del saldo per l’amministratore è fissata al 16 dicembre
La gestione degli obblighi fiscali inerenti alle proprietà condominiali rappresenta un ambito di particolare rilevanza giuridica e amministrativa, soprattutto alla luce delle disposizioni normative che disciplinano l’Imposta municipale unica (Imu) in relazione alle parti comuni dell’edificio.
In conformità all’articolo 1, comma 768, della legge 160/2019, il versamento dell’Imu relativa alle parti comuni dell’edificio, così come individuate dall’articolo 1117, n. 2, del Codice civile, deve essere effettuato...