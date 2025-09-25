Fisco

Inquilino impresa, dal Mef ancora no alla cedolare secca

Nel corso di una risposta al Senato il ministro dell’Economia chiude a un allargamento della flat tax

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

 

No alla cedolare secca per l’inquilino impresa. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti nel corso del question time di ieri in Aula al Senato ha ribadito la posizione di chiusura già espressa in passato, in contrasto con quanto stanno affermando diverse pronunce della Corte di cassazione. E ha auspicato che, a breve, sul tema siano coinvolte le Sezioni Unite, per approdare finalmente a una linea interpretativa stabile.

La questione - va ricordato - riguarda il caso in cui le case vengano...

