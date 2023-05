Investimenti immobiliari, record per la campagna di lancio di Yeldo Crowd in Italia

Raccolti oltre 2,5 milioni di euro per il progetto residenziale di Firenze Via Chiusi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Si è conclusa con un record la campagna di lancio di Yeldo Crowd (https://www.yeldocrowd.com/) - il portale di equity crowdfunding parte del Gruppo Yeldo (https://www.yeldo.com/), fintech che permette accesso digitale ad investimenti immobiliari istituzionali in Svizzera ed Europa. La campagna - comunica una nota - ha raccolto una cifra record per un portale di crowdfunding immobiliare alla sua operazione di lancio.



Il progetto immobiliare finanziato, situato a Firenze in Via Chiusi, prevede la ristrutturazione di un immobile residenziale situato in un quartiere in forte espansione, ben collegato con il centro storico e ricco di aree verdi. L'opportunità ricalca la strategia di investimento del Gruppo Yeldo: ricerca di meccanismi di protezione degli investitori, in questo caso tramite lo strumento di equity preferenziale, e rendimenti attesi attrattivi.La campagna si è chiusa in overfunding del 127% rispetto all’obiettivo target, raccogliendo 2,54 milioni di euro sottoscritti per il 49% da investitori professionali e con un ticket medio di oltre 36.000 euro, una cifra pari a più di cinque volte la media del mercato.

«Il successo della campagna di lancio di Yeldo crowd ha dimostrato che è possibile creare dei prodotti di investimento accessibili all'investitore retail con ticket di 10.000 euro, ma che abbiano delle caratteristiche di rischio e rendimento molto attrattive anche per gli investitori professionali ed istituzionali »– spiega Antonio Borgonovo, ceo del Gruppo Yeldo. I fondi raccolti si affiancheranno al finanziamento bancario già erogato da un primario istituto italiano e serviranno a finanziare il completamento della ristrutturazione dell'immobile guidata dal AD Casa, gruppo specializzato in sviluppi immobiliari nell'area fiorentina con oltre 40 progetti immobiliari realizzati dal 2010 ad oggi e con all'attivo cantieri per un valore di oltre 170 milioni di euro.