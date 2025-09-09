L’amministratrice di condominio: una professione sempre più femminile

Negli ultimi anni, il mondo della gestione immobiliare ha vissuto una trasformazione profonda e silenziosa. Una figura professionale, spesso percepita in passato come “tecnica”, oggi si arricchisce di sfumature relazionali, sociali e persino psicologiche: quella dell’amministratore di condominio. Ed è proprio in questo contesto che le donne si stanno facendo strada con autorevolezza, competenza e sensibilità, pur tra mille ostacoli.

Come presidente nazionale di Anapic, Associazione che da oltre vent...