Il singolo condomino può presentare querela per il danno prodotto al bene comune
In quanto comproprietario è persona offesa in senso stretto
Il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o surrogatoria, rispetto all’amministratore del condominio a presentare querela in relazione ad un reato commesso in offesa del patrimonio comune dell’edificio. È quanto conferma la sentenza di Cassazione 30472/2025 depositata il 9 settembre.
Il caso esaminato riguardava l’ingresso di estranei nell’autorimessa condominiale ha ...
