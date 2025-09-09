Condominio

Il singolo condomino può presentare querela per il danno prodotto al bene comune

In quanto comproprietario è persona offesa in senso stretto

di Annarita D'Ambrosio

Il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o surrogatoria, rispetto all’amministratore del condominio a presentare querela in relazione ad un reato commesso in offesa del patrimonio comune dell’edificio. È quanto conferma la sentenza di Cassazione 30472/2025 depositata il 9 settembre.

Il caso esaminato riguardava l’ingresso di estranei nell’autorimessa condominiale ha ...

Correlati

L’amministratore non ha bisogno di via libera per presentare querela

Gli ultimi contenuti di Condominio