L’edificio visibile solo dall’alto non viola il vincolo paesaggistico

«Non è possibile ritenere un intervento edilizio incompatibile con un vincolo panoramico in quanto visibile solo dall’alto». Si legge in una sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato le precedenti conclusioni del Tar Toscana, accogliendo l’appello di un residente in un’area a vincolo paesaggistico del comune Castiglion della Pescaia contro il parere della Soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto (accolto dal comune) al progetto di una nuova piscina.

L’interessato ha fatto istanza al comune...