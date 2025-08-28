Scioglimento comproprietà improcedibile senza titolo urbanistico e conformità catastale

Con una recente decisione, il Tribunale di Milano ha ritenuto che, in assenza di una dichiarazione dei comproprietari sul titolo urbanistico e sulla conformità catastale oggettiva, la domanda di scioglimento della comproprietà immobiliare è improcedibile e la Ctu, finalizzata a individuare il valore dell’immobile in comunione e accertare la divisibilità dallo stesso, superflua.

A supporto di questa decisione il Tribunale di Milano ha, in primo luogo, richiamato quanto statuito dalle Sezioni unite ...