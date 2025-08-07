La patente a crediti per i lavori condominiali, pubblicato il manuale operativo
Sanzioni severe per imprese senza patente o punteggio basso, con conseguenze legali anche per il committente
Il nuovo manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (Pac), pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro lo scorso 28 luglio, fornisce una guida completa per navigare in questo sistema innovativo, che dal 10 luglio 2025 è divenuto obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili anche di matrice condominiale. Esaminiamo in dettaglio il nuovo scenario giuridico e fattuale e le incombenze che ricadono sull’amministratore...
di Ivan Meo – Esperto giuridico