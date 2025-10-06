Perdita dei bonus edilizi: la quantificazione del danno e l'eventuale CTU multidisciplinare

La mancata o non corretta esecuzione degli interventi oggetto dei "bonus edilizi" (Superbonus e bonus c.d. "minori") genera/ha generato contenziosi tra committente ed appaltatore. Rispetto a determinate situazioni, analizziamo sia le possibili valutazioni che un nominato CTU deve effettuare sia come il danno è stato quantificato nelle prime indicazioni giurisprudenziali.