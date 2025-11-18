La revisione della tabella millesimale in condominio, profili giuridici

[1] Si legge nella sentenza della Corte appello Napoli, sez. IV, 03/10/2023, n. 4153: "Quanto alle tabelle millesimali, non esiste alcuna illiceità nel fatto che il condominio non si sia dotato di tabelle. Per quanto rilevanti, le tabelle millesimali non sono obbligatorie per i piccoli condominii: lo sono ove esista un regolamento, obbligatorio negli edifici con più di 10 condomini. Nella specie, i condomini sono solo tre, per cui il regolamento non è obbligatorio. Neanche l'assenza delle tabelle costituisce un ostacolo tale da impedire la ripartizione delle spese condominiali. In assenza di tabelle, infatti, la ripartizione deve essere fatta in proporzione del valore delle singole proprietà (v. art. 1123 C.C.). Nella specie, emerge dagli atti di causa che le spese sono state ripartite per un terzo ciascuno sui tre condomini, seppure in via provvisoria, con la riserva di provvedere ai conguagli, una volta approvate le tabelle millesimali. Tale ripartizione deve ritenersi del tutto legittima, in forza della previsione del futuro conguaglio, tarato sui valori delle proprietà esclusive".