Le problematiche dell’abitare si affrontano con una visione ampia che presuppone conoscenza delle criticità

Prendendo lo spunto dal titolo un recente saggio dell’architetto Pablo Sendra, docente all’University College di Londra, «Progettare il disordine» in cui si propone una visione alternativa allo sviluppo metropolitano e si immaginano città dove non si pretende di regolare tutto ma si lascia spazio alla casualità, all’improvvisazione, alle contraddizioni, possiamo affermare che in Italia abbiamo realizzato l’utopia urbanistica del professor Sendra perché non c’è dubbio che siamo immersi nella confusione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi