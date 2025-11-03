Condomìni e bollette: prezzi in calo ma rischio volatilità ancora elevato
L’Osservatorio EnergyUp, promosso da VeryFastPeople, analizza lo scenario attuale e le prospettive per il nuovo anno termico
Dopo due anni di forti oscillazioni, il settore energetico sembra avviarsi verso una fase di stabilità. Ma la calma è solo apparente: secondo l’Osservatorio EnergyUp, la compartecipata di VeryFastPeople, società di consulenza e assistenza nella gestione condominiale sostenibile e tecnologica, e Illumia, operatore attivo nella vendita di energia e gas naturale, le prospettive per il nuovo anno termico restano caratterizzate da una volatilità strutturale, sostenuta dalle tensioni geopolitiche, dal ...