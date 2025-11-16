Il 16% degli italiani alza il riscaldamento di nascosto dai familiari
Secondo la ricerca di Tado°, azienda specializzata in termostati e valvole termostatiche intelligenti, siamo tra i più freddolosi in Europa
Con l’arrivo dell’autunno e le prime giornate fredde, si riaccende non solo il riscaldamento, ma anche il dibattito sul comfort in casa, un tema che genera spesso confronti tra chi condivide lo stesso spazio abitativo. Basti pensare - precisa una nota - che il 16% degli italiani alza o abbassa la temperatura di casa di nascosto dai familiari.
Secondo la nuova ricerca europea di tado°, azienda specializzata nella gestione intelligente del clima domestico, gli italiani si confermano tra i più freddolosi...