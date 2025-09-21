Mercato residenziale, 2025 in rialzo: acquisti prima casa al 73%

Nel secondo trimestre, il 72,5% dei privati che hanno comprato un’abitazione ha sfruttato l’agevolazione “prima casa”. È il dato più alto degli ultimi due anni e raggiunge punte dell’85,2% a Roma e dell’81,8% a Genova, secondo l’ultimo report dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi) delle Entrate. Lo sconto sulle imposte pagate dagli acquirenti ha sostenuto la corsa del mercato con un aumento dell’8,1% delle vendite su base annua tra aprile e giugno (+11,2% il trimestre precedente). Corsa ...

