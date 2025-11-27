Nei bar e nei ristoranti dehors prorogati fino a giugno 2027
Il regime speciale legato all’emergenza Covid guadagna l’ottava proroga dal 2021. I titoli ottenuti in quella fase restano per un altro anno e mezzo in attesa di una riforma complessiva
Vita ancora lunga per i dehors installati in tutta Italia sulla base delle regole emergenziali nate con il Covid. Bar, ristoranti ed esercizi pubblici in generale hanno davanti ancora molti mesi, in attesa di arrivare a una disciplina definitiva per quelle strutture esterne che restano tra le eredità più evidenti della pandemia. Il Ddl semplificazioni, appena votato dalla Camera e diventato legge, sposta avanti di un altro anno e mezzo, fino a giugno del 2027, il termine di validità dei titoli ottenuti...