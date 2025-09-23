Riconvertito a canone concordato il contratto di affitto non registrato
Ciò avviene anche nei casi in cui un contratto c’è, ma sarebbe a canone libero. L’omissione della registrazione deve essere richiamata dal locatore entro trenta giorni dalla stipula
L’ordinanza della Cassazione 15891 del 13 giugno 2025 fa il punto su una questione di grande rilevanza pratica in tema di contratti di locazione ad uso abitativo spesso trascurata.
La nullità dei contratti non registrati
Come è noto, l’articolo 1, comma 346 della legge 311/2004 ha stabilito la nullità dei contratti di locazione non registrati. Relativamente alle locazioni abitative...
Accordi canoni concordati e associazioni maggiormente rappresentative
di Vincenzo Vecchio - presidente nazionale Appc