Locazione

Affitti brevi, 21% sulla prima casa e dalla terza obbligo di partita Iva

C’è l’accordo su locazioni turistiche, esenzione Isee prima casa estesa a 120mila euro, dividendi e compensazioni

di Marco Mobili e Manuela Perrone

Sul primo immobile locato per scopi turistici resterà la cedolare secca al 21%, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici. L’aumento al 26% scatterà solo per la seconda casa, mentre dalla terza in poi l’attività sarà considerata industriale: in altre parole, per i proprietari scatterà l’obbligo di aprire la partita Iva. È questo l’accordo sugli affitti brevi raggiunto ieri al vertice sulla manovra convocato dalla premier Giorgia Meloni con i vice Antonio Tajani (Fi) ...

