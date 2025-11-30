Affitti brevi, con la nuova norma 50mila immobili sono a rischio stretta
Chi mette in locazione almeno due abitazioni sarà colpito dagli aggravi
La stretta resta, anche se diventa molto più morbida. Se nella precedente versione il Governo aveva previsto un incremento di tassazione (dal 21 al 26%) applicabile a tutti i 500mila immobili in locazione breve, l’accordo sulla cedolare maturato all’interno della maggioranza ha portato il perimetro degli aggravi a diventare molto più ristretto. Riguarderà soltanto chi mette in affitto, con questa formula, almeno due immobili. Le stime sono variabili, a seconda delle fonti, ma parliamo di circa 50mila...
di Vincenzo Vecchio - presidente nazionale di Appc