Affitti brevi, con la nuova norma 50mila immobili sono a rischio stretta

La stretta resta, anche se diventa molto più morbida. Se nella precedente versione il Governo aveva previsto un incremento di tassazione (dal 21 al 26%) applicabile a tutti i 500mila immobili in locazione breve, l’accordo sulla cedolare maturato all’interno della maggioranza ha portato il perimetro degli aggravi a diventare molto più ristretto. Riguarderà soltanto chi mette in affitto, con questa formula, almeno due immobili. Le stime sono variabili, a seconda delle fonti, ma parliamo di circa 50mila...

