Sì all’ampliamento delle competenze dell’avvocatura nel settore immobiliare
Approvata a larga maggioranza la mozione che sollecita il riconoscimento agli avvocati della possibilità di autenticare scritture private
Il XXXVI Congresso nazionale forense, tenutosi a Torino, ha accolto con ampio consenso la mozione (numero 1761) presentata dall’avvocato Michele Jeni per conto dell’associazione giuridica Jus, dedicata al tema del diritto immobiliare. L’iniziativa, approvata con oltre l’85% delle preferenze, propone di rilanciare l’iter del disegno di legge concorrenza del 2015, volto ad attribuire anche agli avvocati la competenza di autentica nelle compravendite immobiliari.
La possibilità di autentica
La mozione si inserisce nel tema congressuale...
Amministrazione di sostegno e immobili: nuove opportunità di business
di Fabrizio Stella - Esperto immobiliare