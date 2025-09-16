Criteri di ammissibilità di acquisti di box auto nell’ambito del sismabonus
La valutazione deve essere svolta mediante un accertamento della destinazione d’uso effettiva dell’immobile
Ai fini della fruizione della detrazione Irpef/Ires prevista dall’articolo 16, comma 1 septies, del decreto legge 63/2013, le unità immobiliari oggetto di acquisto devono presentare una destinazione d’uso effettiva riconducibile alle categorie “abitativa” o “produttiva”.
Disciplina applicabile ai box accatastati in C/6
In relazione agli immobili classificati in categoria catastale C/6, si evidenzia una netta distinzione in funzione della qualità del soggetto acquirente e della destinazione pratica attribuita all’immobile:
• Acquisti effettuati da...