Terzo Conto Termico: aspetti operativi

L'articolata disciplina del terzo conto termico, che si avvicina sempre più al concreto avvio, presenta svariati aspetti pratici che è necessario conoscere per poter fruire in modo sicuro e ottimale dell'incentivo. L'articolo che segue fornisce pertanto un focus sugli aspetti di carattere sostanziale e pratico del D.M. 7 agosto 2025, andando così a integrare il quadro generale dei suoi contenuti, in primis le numerose tipologie di interventi incentivabili per le varie categorie di soggetti ammessi, fornito con il precedente articolo pubblicato il 13 ottobre 2025.
Nella G.U. 224 del 26 settembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025 (il "D.M.") che disciplina il terzo conto termico (c.d. "3.0"), composto da 31 articoli e 2 allegati, la cui entrata in vigore si avrà il 25 dicembre 2025 (art. 31).
L'operatività del nuovo "Conto Termico 3.0", in concreto, partirà dopo la pubblicazione delle Regole Applicative del GSE, documento che definirà nel dettaglio procedure, documentazione e tempistiche...
