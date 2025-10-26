Addio all’ora legale: strategie per migliorare il sonno nelle nostre case

Addio all’ora legale: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette dell’orologio sono state spostate indietro di un’ora. Lo scopo è sfruttare meglio le ore di luce naturale del tardo pomeriggio e della sera, riducendo così la necessità di illuminazione artificiale e favorendo il risparmio energetico. Ci sono però degli accorgimenti che possiamo mettere a punto nelle nostre case per contrastare i disturbi del sonno legati al ritorno dell’ora solare, parametri...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi