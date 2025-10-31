EnerMeet lancia Endi per il monitoraggio energetico condominiale
L’obiettivo, per gli edifici con impianto centralizzato, è risparmiare fino al 30%
È una sorta di cruscotto per il monitoraggio energetico dei condomìni. Si tratta della piattaforma sviluppata dalla startup EnerMeet che ha come obiettivo quello di ridurre del 30% i consumi energetici. Da quelli per il raffrescamento agli altri per il riscaldamento, attraverso un monitoraggio costante dei consumi dell’energia e dell’acqua calda e fredda. Un’iniziativa (la startup nata nel 2023 opera già in diverse regioni d’Italia) che anticipa la cosiddetta «digitalizzazione del patrimonio edilizio...
