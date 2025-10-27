Bonus elettrodomestici: sconto di 200 euro a chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro

Il decreto del ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia, rubricato «Disposizioni in materia di contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici» è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 224 del 26 settembre 2025 e definisce le modalità e i criteri per la concessione del bonus elettrodomestici per l’anno 2025.

Illustra le sette tipologie di elettrodomestici ammessi all’agevolazione, ovvero:

• lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore...