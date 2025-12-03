Dati Confabitare: oltre il 27% del patrimonio immobiliare rimane vuoto
Il presidente nazionale Alberto Zanni precisa: «La crisi abitativa avrebbe bisogno di un ministero per la casa»
«Quasi 5 milioni di case potrebbero essere affittate, ma vengono tenute per lo più “vuote”. Spesso si tratta di immobili che si trovano in zona dove non c’è mercato. Ma anche la lentezza degli sfratti, viste la burocrazia e la carenza di ufficiali giudiziari e personale di supporto scoraggia i proprietari». Lo precisa in una nota il presidente nazionale Confabitare Alberto Zanni,
Rivilevanti i dati: «Ogni anno sono oltre 70mila i provvedimenti richiesti di sfratto (81mila nel 2024), per l’80% riconducibili...
I mercoledì della privacy: strumenti di lavoro promiscuo negli studi di amministrazione
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice