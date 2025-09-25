Locazione

Affitti brevi: dati Aigab, impatto positivo di 41,7 mld sul Pil, ma cala l’offerta

Le restrizioni e la burocrazia complicano il mercato, rischiando un calo di 5 miliardi nel contributo economico

di Redazione

Il mercato italiano degli affitti brevi tiene, con un impatto positivo di 41,7 miliardi sul Pil nazionale tra prenotazioni dirette (8,2 miliardi), indotto (33 miliardi) e ristrutturazioni, arredi e manutenzioni (0,6 miliardi). Questo nonostante la diminuzione dell’offerta (meno case promosse online con l’8-10% dei proprietari, complice l’inflazione) e il peso negativo di restrizioni e degli ulteriori adempimenti introdotti.

È quanto emerso lo scorso fine settimana durante la prima edizione degli Stati...

