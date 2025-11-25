Allagamenti e responsabilità del condominio: quando il caso fortuito libera il custode

La proprietaria di villetta conveniva in giudizio il condominio confinante, accusandolo di aver provocato un grave allagamento del suo giardino e dei locali seminterrati. Secondo la condomina, i lavori commissionati dall’amministratore per migliorare il deflusso delle acque piovane avevano alterato gli equilibri del terreno, aprendo un varco che durante un temporale aveva trasformato il confine in una diga mal costruita. Il condominio replicava sostenendo che le cause andassero cercate altrove: nelle...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi