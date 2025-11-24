Le novità per l’amministratore condominiale del nuovo decreto sicurezza sul lavoro
L’impresa che effettua i lavori deve fornire badge elettronici per monitorare la presenza dei dipendenti e contrastare il lavoro nero
Il Dlgs 159/2025 introduce per i datori di lavoro nuovi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che riguardano anche gli appaltanti. Il condominio vive di appalti e l’amministratore del condominio, quando sottoscrive un contratto per l’esecuzione di lavori straordinari, deve esercitare, per gli articoli 90 e seguenti del Dlgs 81/2008, una particolare diligenza nella scelta dell’impresa appaltatrice, che deve rispondere anche a un elevato ranking per l’esecuzione dei lavori in sicurezza, anche...