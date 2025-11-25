I balconi aggettanti non sono mai parti comuni, i rivestimenti possono esserlo
Se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio
Secondo costante giurisprudenza, i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni in base a quanto previsto dall’ articolo 1117 del Codice civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato né destinati all’uso o al servizio di esso. Pertanto, le spese relative alla manutenzione dei balconi di proprietà esclusiva non possono essere addossate a tutti i condòmini, ma devono essere a carico del proprietario esclusivo. Lo conferma Cassazione, sezione seconda, nella sentenza...