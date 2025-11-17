Arriva Casabito, un nuovo standard per la ristrutturazione
Il 20 novembre si inaugura a Pescara il primo store della ristrutturazione su misura, entro il 2026 sono previste 60 aperture da nord a sud Italia
In Italia il mercato della ristrutturazione residenziale vale 28,4 miliardi di euro con oltre 12 milioni di edifici da riqualificare . Un comparto strategico per l’economia nazionale, che impiega più di 600.000 addetti tra imprese e professionisti, ma che continua a soffrire di frammentazione, opacità e scarsa digitalizzazione. Criticità che si riflettono anche sugli utenti finali: il 72% degli italiani definisce la ristrutturazione un processo stressante e incerto, segnato da ritardi, preventivi...
Le modalità di incapsulamento del cemento amianto
di Sergio Clarelli, Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO