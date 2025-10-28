Itinerari giurisprudenziali in tema di responsabilità del direttore dei lavori: l'ipotesi del difetto di impermeabilizzazione

Un'ipotesi piuttosto frequente di responsabilità per la figura del direttore dei lavori è quella legata ai difetti di impermeabilizzazione dai quali derivano infiltrazioni e umidità. In questo articolo analizzeremo il criterio distintivo per riconoscere la responsabilità del direttore dei lavori è quello della negligenza svolgimento delle proprie funzioni che si dovrà valutare caso per caso.
La figura del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori ricopre un ruolo fondamentale nella corretta esecuzione delle opere oggetto di contratto di appalto, essendone preposto al controllo. Tale figura, infatti, interviene dalle fasi preliminari della realizzazione dell'opera (es., verifica delle autorizzazioni necessarie) sino al collaudo dell'opera. Il direttore dei lavori, infatti, è nominato dal committente quale suo rappresentante e deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte...
