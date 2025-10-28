Itinerari giurisprudenziali in tema di responsabilità del direttore dei lavori: l'ipotesi del difetto di impermeabilizzazione

Un'ipotesi piuttosto frequente di responsabilità per la figura del direttore dei lavori è quella legata ai difetti di impermeabilizzazione dai quali derivano infiltrazioni e umidità. In questo articolo analizzeremo il criterio distintivo per riconoscere la responsabilità del direttore dei lavori è quello della negligenza svolgimento delle proprie funzioni che si dovrà valutare caso per caso.