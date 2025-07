Edifici e ristrutturazione green: come si sta muovendo l’Europa

In attesa della scadenza del 31 dicembre 2025 – data entro cui i governi europei sono chiamati a presentare alla Commissione il primo piano di ristrutturazione degli edifici, dando avvio all’attuazione della Direttiva Epbd 2024 – inizia a emergere la rotta scelta dai diversi Stati. Dalla pianificazione tedesca, lituana e spagnola ai divieti francesi, passando per il pragmatismo ceco, le vie intraprese dai singoli Paesi per spingere sulla transizione ecologica del costruito sono varie e, in alcuni...

