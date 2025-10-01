Banda ultralarga "obbligatoria": tutte le novità in vigore dal 2 ottobre

Il D.M. 130/2025 introduce delle novità per ottenere l'agibilità e ridefinisce le responsabilità tra progettista edile e responsabile tecnico degli impianti.
Il salto di qualità della digitalizzazione dell'edilizia italiana
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 216 del 17 settembre 2025 del D.M. 130 del 17 luglio 2025, il legislatore interviene di nuovo sul D.M. 37 del 22 gennaio 2008, adeguandolo al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e alle ultime modifiche del T.U. Edilizia (art. 135-bis D.P.R. 380/2001).
Il nuovo decreto segna un passaggio decisivo nella strategia di digitalizzazione del Paese: la predisposizione alla banda ultralarga diventa parte integrante e strutturale degli edifici. In questo...