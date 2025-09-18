Il punto legislativo del mese di agosto
Il "punto legislativo" è la rubrica realizzata dal Consulente Immobiliare, pensata per tenere i lettori sempre aggiornati sulle principali novità normative in ambito nazionale, regionale ed europeo. Oltre ai provvedimenti nazionali, saranno esaminati ove emanati, anche atti di attuazione regionale ed europea, per offrire una visione completa delle dinamiche legislative.
Redditi diversi immobiliari: "ravvedimento" retroattivo del legislatore
di Stefano Baruzzi – Dottore commercialista
Il Condominio nelle Corti di Merito
di Luigi Salciarini – Avvocato