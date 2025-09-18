I QuaderniIl Punto su

Il punto legislativo del mese di agosto

Il "punto legislativo" è la rubrica realizzata dal Consulente Immobiliare, pensata per tenere i lettori sempre aggiornati sulle principali novità normative in ambito nazionale, regionale ed europeo. Oltre ai provvedimenti nazionali, saranno esaminati ove emanati, anche atti di attuazione regionale ed europea, per offrire una visione completa delle dinamiche legislative.

di Ivan Meo

