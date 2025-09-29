Le case cantoniere tra storia, diritto e futuro

Le case cantoniere, nate come beni demaniali al servizio della manutenzione stradale, rappresentano oggi un patrimonio pubblico di grande valore simbolico e potenziale strategico. Questi edifici, distribuiti lungo le principali vie di comunicazione del Paese, non sono solo testimonianze storiche della viabilità italiana, ma anche risorse da valorizzare attraverso progetti di rigenerazione intelligente e sostenibile. La loro riconversione richiede un approccio integrato, capace di coniugare sdemanializzazione, tutela culturale e innovazione gestionale. In bilico tra memoria e futuro, le case cantoniere raccontano il passato delle nostre strade e nel contempo indicano una nuova frontiera del riuso del patrimonio pubblico.