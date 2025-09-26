Le incompatibilità dell'amministratore di condominio tra limiti, divieti e conseguenze

Una nuova proposta di legge apre alla compatibilità tra avvocato e amministratore di condominio, superando vecchi dubbi interpretativi, ma resta fermo l'obbligo di evitare conflitti d'interesse e rispettare le regole deontologiche.
Nonostante il ruolo-chiave nella gestione condominiale, la disciplina ante-riforma del condominio non richiedeva requisiti specifici o abilitazioni particolari per svolgere l'incarico di amministratore. Di fatto, l'unico "requisito" necessario era la "fiducia", espressa dall'assemblea al momento della nomina.
La situazione è radicalmente mutata con l'entrata in vigore della legge 220/2012, che ha ridisegnato la figura dell'amministratore condominiale, anche alla luce del forte potenziamento dei compiti...
I punti chiave
- Conflitti d'interesse ed incompatibilità con altre professioni
- Amministratore di condominio e agente immobiliare
- Avvocato e amministratore di condominio
- Amministratore in forma societaria e proposta di riforma della legge professionale forense
- Commercialista e amministratore di condominio
- Geometri, architetti e ingegneri
