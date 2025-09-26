ApprofondimentoProfessioni

Le incompatibilità dell'amministratore di condominio tra limiti, divieti e conseguenze

di Giuseppe Donato Nuzzo - Avvocato

N. 1213

Consulente Immobiliare

Una nuova proposta di legge apre alla compatibilità tra avvocato e amministratore di condominio, superando vecchi dubbi interpretativi, ma resta fermo l'obbligo di evitare conflitti d'interesse e rispettare le regole deontologiche.

Nonostante il ruolo-chiave nella gestione condominiale, la disciplina ante-riforma del condominio non richiedeva requisiti specifici o abilitazioni particolari per svolgere l'incarico di amministratore. Di fatto, l'unico "requisito" necessario era la "fiducia", espressa dall'assemblea al momento della nomina.

La situazione è radicalmente mutata con l'entrata in vigore della legge 220/2012, che ha ridisegnato la figura dell'amministratore condominiale, anche alla luce del forte potenziamento dei compiti...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Conflitti d'interesse ed incompatibilità con altre professioni
  2. Amministratore di condominio e agente immobiliare
  3. Avvocato e amministratore di condominio
  4. Amministratore in forma societaria e proposta di riforma della legge professionale forense
  5. Commercialista e amministratore di condominio
  6. Geometri, architetti e ingegneri

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare

  • [1] P. SCALETTARIS, Compatibilità dell'esercizio congiunto delle attività di amministratore di condominio e di agente immobiliare, in Immobili & Proprietà, 1/2025, 38.

  • [2] SCALETTARIS P., La questione dell'incompatibilità dell'esercizio congiunto delle attività di amministratore di condominio e di agente immobiliare, in Immobili & proprietà, 2/2025, 108 ss.