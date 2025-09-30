Il Condominio nelle Corti di Merito

Nell'ambito del contenzioso condominiale, i giudici di legittimità e di merito sono continuamente chiamati a pronunciarsi sulle richieste di risarcimento di chi sostiene di esser stato danneggiato da una caduta avvenuta nei luoghi comuni e causata da una qualche "imperfezione" delle strutture. Sia il condominio sia coloro che frequentano lo stabile devono esser "diligenti", il primo nel prevenire ed evitare i danni, i secondi nel non esser sbadati.