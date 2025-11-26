L'amministratore condominiale e il DURC di congruità: profili di responsabilità del mandatario

Secondo il Ministero del Lavoro, l'acquisizione del documento è necessaria anche per le imprese non appartenenti al comparto edile operanti in condominio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta del 17 ottobre 2025 all'interpello proposto dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 124/2004, relativo alla sussistenza o meno dell'obbligo in capo alle imprese non rientranti nel comparto edile di dotarsi del documento unico attestante la congruità dell'incidenza "(…) della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei...
Multiproprietà e clausola compromissoria
di Ettore Ditta - Avvocato
La scoperta archeologica non salva la "prima casa" dalla tardiva residenza
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario