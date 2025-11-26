ApprofondimentoCondominio

L'amministratore condominiale e il DURC di congruità: profili di responsabilità del mandatario

di Roberto Rizzo - Avvocato

Secondo il Ministero del Lavoro, l'acquisizione del documento è necessaria anche per le imprese non appartenenti al comparto edile operanti in condominio.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta del 17 ottobre 2025 all'interpello proposto dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 124/2004, relativo alla sussistenza o meno dell'obbligo in capo alle imprese non rientranti nel comparto edile di dotarsi del documento unico attestante la congruità dell'incidenza "(…) della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei...

Argomenti

I punti chiave

  1. L'obbligo dell'acquisizione del DURC di congruità
  2. Il DURC di congruità e l'amministratore di condominio
  3. La natura della delibera autorizzativa
  4. Il DURC di congruità: mera formalità o presidio di sicurezza?

  • [1] Il DURC di congruità è stato regolato nei suoi aspetti applicativi dagli articoli 2, comma 1 e 3, comma 2 del DM 143/2021, adottato in fase di prima applicazione dell'articolo 8, comma 10-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.