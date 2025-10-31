ApprofondimentoFisco

Bonus casa con aliquota del 36% per il residente estero

di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario

N. 1214

Consulente Immobiliare

La detrazione maggiorata al 50% spetta soltanto ai titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che ivi dimorano abitualmente, requisito insussistente nel caso di un soggetto che risiede stabilmente all’estero.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 273/2025, interviene nuovamente sulla rimodulazione della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio operata dalla Legge di Bilancio 2025, che ha previsto di fatto una pluralità di aliquote da applicare in funzione della destinazione dell’immobile oggetto di intervento, se abitazione principale oppure diversa.

Prima di esaminare l’interessante precisazione dei tecnici del Fisco sul concetto di abitazione principale, rilevante...

