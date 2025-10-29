ApprofondimentoFisco

Bonus elettrodomestici 2025, nuove regole procedurali in attesa dell'attivazione per gli utenti finali

di Elena Ferrari – dottore commercialista

N. 1215

Consulente Immobiliare

Definite le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del bonus e resa anche operativa la fase dedicata agli adempimenti dei produttori e dei rivenditori. Per l'effettiva attivazione del beneficio, invece, occorre attendere alcuni decreti attuativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il bonus elettrodomestici 2025 consiste in un voucher che il cliente finale deve richiedere ad una piattaforma informatica e che deve poi rilasciare al rivenditore, il quale a sua volta riconosce uno sconto in fattura. I criteri, le modalità ed i tempi per ottenere il bonus sono stati stabiliti con il decreto interministeriale 3 settembre 2025.

Per l'effettiva attivazione del beneficio occorre attendere alcuni decreti attuativi del Ministero...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Il bonus
  2. Elettrodomestici agevolabili
  3. Come si svolge l'iniziativa
  4. Adempimenti dei produttori
  5. Registrazione dei venditori e accreditamento dei punti vendita
  6. Modalità di ottenimento del voucher da parte degli utenti finali
  7. La procedura di acquisto del nuovo elettrodomestico

Correlati

Prorogato il bonus mobili. Sugar e plastic rinviate al 2027

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare