Bonus elettrodomestici 2025, nuove regole procedurali in attesa dell'attivazione per gli utenti finali

Definite le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del bonus e resa anche operativa la fase dedicata agli adempimenti dei produttori e dei rivenditori. Per l'effettiva attivazione del beneficio, invece, occorre attendere alcuni decreti attuativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il bonus elettrodomestici 2025 consiste in un voucher che il cliente finale deve richiedere ad una piattaforma informatica e che deve poi rilasciare al rivenditore, il quale a sua volta riconosce uno sconto in fattura. I criteri, le modalità ed i tempi per ottenere il bonus sono stati stabiliti con il decreto interministeriale 3 settembre 2025.
Per l'effettiva attivazione del beneficio occorre attendere alcuni decreti attuativi del Ministero...
Argomenti
Come stimare i danni da interruzione di esercizio
di Sergio Clarelli - Ingegnere, Esperto di Estimo civile, industriale e aziendale
L'architettura ipogea nei condomini
di Fulvio Pironti - Avvocato