Argomenti di estimo

Come stimare i danni da interruzione di esercizio

di Sergio Clarelli - Ingegnere, Esperto di Estimo civile, industriale e aziendale

Presupposti teorici

In linea generale, la diminuzione di godimento di un bene economico da parte del titolare del relativo diritto, dovuta a limitazioni varie, comporta dei disagi che possono essere di tipo temporaneo o permanente.

Il bene che subisce tale diminuzione, diviene per sua natura meno idoneo a fornire l'utilità usuale, propria della sua natura, che il proprietario intende ritrarne secondo le proprie esigenze di vita.

Pertanto, si tratta di un danno che incide sul bene medesimo, che dura quanto dura il disagio...

