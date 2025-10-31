Gli oneri condominiali nell’esecuzione e la prededuzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 31 luglio 2025, n. 22105, ha avuto modo di pronunciarsi sulla delicata problematica della prededucibilità o meno delle spese condominiali maturate durante le procedure esecutive e ha stabilito che i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le innovazioni, relativi ad un immobile in regime di condominio, che maturano dopo il pignoramento, non rientrano fra le spese prededucibili e non costituiscono spese di giustizia per atti di espropriazione che godono del privilegio sul prezzo della vendita dell’immobile per effetto dell’art. 2770 cod. civ., con la sola eccezione del caso in cui riguardino spese che sono indispensabili per la conservazione della struttura stessa del bene immobile o delle parti comuni funzionalmente collegate ad essa.